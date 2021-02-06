Rusya’da insansız hava araçlarını vurma kabiliyetine sahip tanksavar sistem geliştiriliyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Vısokotoçnıe Kompleksi şirketi çatısı altında faaliyet gösteren KBP Teçhizat Tasarım Bürosu’nun, İHA’ları da vurma kabiliyetine sahip dünyanın ilk çok amaçlı tanksavar füze sistemi üzerinde çalışmaya başladığı ifade edildi.

Halihazırda hiçbir ülke, İHA’lar gibi küçük, çevik ve termal spektrumda düşük kontrastlı olan hedefleri emin bir şekilde vurabilecek tanksavar sistemlere sahip değil. Bazı tanksavar füze sistemleri, helikopter gibi yeterince ısı radyasyonuna sahip büyük ve yavaş hava hedeflerini vurabiliyor.

Rostec Silah Sistemleri Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, Sputnik’e açıklamasında, “KBP, yeni tanksavar füze sistemlerini geliştirmeye başladı. Bu artık tek amaçlı bir tanksavar silahı değil, çok amaçlı savunma-saldırı silahı. Tank ve zırhlı araçları gibi tipik hedeflerinin yanı sıra, İHA’lar dahil hava hedefleri gibi daha önce ulaşılamaz sayılan bir dizi hedefleri de vurma kabiliyetine sahip” diye konuştu. Ozdoyev, yeni sistemin adını açıklamadı.

Yeni çok amaçlı sistemde kullanılacak füzeler için, termal görüntüleme ve optik olmak üzere iki kanala birden sahip kendinden güdümlü kombine başlıklar geliştiriliyor. Ozdoyev, “Yeni başlıklar, ‘ateş et unut’ ilkesine göre kullanılacak” diye ekledi.

Vısokotoçnıe Kompleksi şirketinden yapılan açıklamada, KBP’nın ayrıca tanksavar füze başlıklarının üretim teknolojisini iyileştirme çalışmalarını başlattığı belirtildi. Özellikle de mühimmat için yeni patlayıcı bileşimlerinin geliştirilmekte olduğu kaydedildi.