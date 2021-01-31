Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce kişi sokağa çıkarken, başta başkent Moskova olmak üzere kolluk kuvvetlerinin sıkı önlemleri dikkat çekiyor.

Polisin bazı şehirlerde göstericilere yönelik müdahaleleri başlarken, ülke çapındaki gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi de gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskovo'da, tutuklu Rus muhalif Navalnıy'nin destekçileri yeniden sokaklarda



🔹Polisin bazı şehirlerde göstericilere yönelik müdahaleleri başlarken, ülke çapındaki gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/cffxCNZ60u — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 31, 2021

Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.