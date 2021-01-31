AjansHaber.com.tr Dünya Navalnıy destekçileri yeniden sokaklarda

Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemek için toplanmaya başladı.

Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce kişi sokağa çıkarken, başta başkent Moskova olmak üzere kolluk kuvvetlerinin sıkı önlemleri dikkat çekiyor.

Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdıRusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdıDünya

Polisin bazı şehirlerde göstericilere yönelik müdahaleleri başlarken, ülke çapındaki gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi de gözaltına alındı.

Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti!
ABD'den Türkiye'ye skandal Libya çağrısı
"Türkiye'ye ihtiyacımız var"
Stockholm Camisi'nin kapısında şüpheli kutu
Guterres'ten sosyal medya şirketleri yorumu
Yeni START anlaşması 5 yıl uzatıldı
Kanada hükümetine 'İsrail'den İHA almayın' çağrısı