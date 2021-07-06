AjansHaber.com.tr Dünya Rusya’da bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

Rusya’da bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında içinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağının kaybolduğu açıklandı.

Bakanlık, Petropavlovsk-Kamchatsky'den yarımadanın kuzeyindeki Palana köyüne gitmekte olan uçağın uçuş sırasında hava trafik kontrolüyle irtibatını kaybettiği açıklandı.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Bakanlık, gemide 22 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu belirtti.

Uçak denize düştü

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı
"Rusya’nın adımları nedeniyle tehditler arttı."
2020 yılında Almanya'da 152 çocuk öldürüldü
2020 yılında Almanya'da 152 çocuk öldürüldü
Avrupa’da Sinovac yasağı gevşiyor
Putin, askeri üs anlaşmasını sevk etti
İsrail'de aşının etkisi azalıyor