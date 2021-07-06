Rusya’da bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.
Rusya'nın Kamçatka yarımadasında içinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağının kaybolduğu açıklandı.
Bakanlık, Petropavlovsk-Kamchatsky'den yarımadanın kuzeyindeki Palana köyüne gitmekte olan uçağın uçuş sırasında hava trafik kontrolüyle irtibatını kaybettiği açıklandı.
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Bakanlık, gemide 22 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu belirtti.
Uçak denize düştü
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti.
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