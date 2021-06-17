Rusya'da bazı VPN hizmetlerine erişim kısıtlandı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yasa dışı içeriklere ulaşımda kullanıldıkları gerekçesiyle bazı VPN ağ geçitlerine erişimin kısıtlandığı bilgisi paylaşıldı.

Alınan karar kapsamında, Opera VPN ve VyprVPN adlı VPN hizmetlerine erişimin bugün itibarıyla kayıtlandırıldığının kaydedildiği açıklamada, bazı Rus şirketlerinin söz konusu erişim kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi.