Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var!
Rusya'nın Ryazan bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir barut deposunda patlama meydana geldi. Reuters'ta yer alan habere göre 16 işçi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky'da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada 16 işçi hayatını kaybetti.
Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Alevlere itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti.
Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 12 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı, 4 kişi ise aranıyor.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
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