Rusya'da askeri tatbikat sırasında ölümcül kaza

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu. İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü.

Halatla gemiye ineceklerdi: 15 metreden aşağı düştüler



🔹Rusya’da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, gemiyi iniş yapmak için helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/HzQOqtoxF0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 22, 2021