Rusya'da artan koronavirüs vakaları sonrası Putin'den flaş karar

Son günlerde koronavirüs vaka ve ölümlerinin artışa geçtiği Rusya'da bir haftalığına iş yerlerinin kapatılacağı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, 30 Ekim-7 Kasım arasından çalışanların ücretli izne çıkarılmasına ilişkin hükümet önerisini onayladığını duyurdu.

Putin 30 Ekim’de yeni kararların uygulanmaya başlayacağını, belli bölgelerde daha erken başlamasının ve tarihin uzatılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

ÖLÜMLER EN ÜST SEVİYEDE

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük ölüm sayısındaki artış 1028 ile en üst seviyeye ulaştı.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 34 bin 73 artarak 8 milyon 94 bin 825'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 25 bin 231 artışla 7 milyon 65 bin 712'ye ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana 1028 ile en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 353’e çıktı