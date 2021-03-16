“Rusya ve İran, ABD başkanlık seçimlerini etkilemek istedi”

15 sayfalık raporda, Rusya’nın eski Başkan Trump lehine faaliyetlerde bulunarak seçim sürecine olan güveni baltalamak ve Başkan Biden’ı karalamak istediği dile getirilirken, İran’ın eski Başkan Trump’ın yeniden seçilmesini engellemek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Rapora göre bu girişimler, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran dini lideri Hamaney tarafından onaylandı. Öte yandan Çin’in seçim sonuçlarını etkilemek için faaliyetlerde bulunmayı düşündüğü, ancak bu faaliyetleri hayata geçirmediği vurgulandı.

Sonucu etkilemek için daha küçük çaplı faaliyetlerde bulunan tarafların ise Lübnan Hizbullah’ı, Küba ve Venezuela olduğu dile getirildi.

Raporda hiçbir dış aktörün, seçim sürecinin oy verme ve oy sayımı gibi teknik işlemlerinin üzerinde etki göstermek için faaliyetlerde bulunmadığı, küçük çaplı girişimlerde bulunan bazı kişilerin ise finansal çıkarlardan yola çıktığı belirtildi. Rapora göre Rusya ve İran, seçim sonuçlarını doğrudan etkilemekten ziyade ABD toplumunun seçim sistemine ve sürecine olan güvenini baltalamak ve ABD içerisinde ayrışmalar oluşturmak istedi.