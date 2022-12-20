Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te gövde gösterisi!

İki ülke 21-27 Aralık tarihlerinde ortak deniz tatbikatı düzenleyecek. Bir hafta sürecek manevralar Doğu Çin Denizi'nde gerçekleşecek.

Rus donanmasına bağlı 4 gemi Doğu Çin Denizi'ne doğru yola çıktı. Rusya ve Çin gövde gösterisi için hazırlıklara başladı.

Rusya Savunma Bakanlığına göre iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek ve Asya Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı korumak.

Tatbikat kapsamında, Rusya'dan 4 Çin'den 6 gemi görev alacak. Donanma güçlerine savaş uçakları ve helikopterler eşlik edicek. Füze ve topçu atışları da yapılacak.

Rusya, Ukrayna işgaline başladığı Şubat ayından bu yana Çin ile askeri ilişkilerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istiyor.

Rusya ve Pekin stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rusya ve Çin 2012 'den bu yana her yıl ortak deniz tatbikatı gerçekleştiriyor.