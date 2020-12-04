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Rusya-Ukrayna sınırında çatışma!

Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda saldırganlardan birinin öldüğü öğrenildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, FSB’nin Belgorod ve Voronej sınır idare noktasında bugün Ukrayna’dan Rusya’ya yasa dışı yoldan girmeye çalışan silahlı üç kişinin engellendiği belirtildi.

Gözaltına alınmamak için güvenlik güçlerine ateş açan kimliği belirsiz şahıslardan birinin çıkan çatışmada hayatını kaybettiği, diğer ikisinin ise Ukrayna topraklarında saklandığı kaydedildi.

Ukrayna’dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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