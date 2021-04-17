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Rusya, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Aleksandr Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı.

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