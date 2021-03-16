AjansHaber.com.tr Dünya 'Yasaklı içerikler' silinmezse kapanacak

Rusya, Twitter'ı 'yasaklı içerikleri' silmediği taktirde 1 ay içerisinde kapatacak

Rusya, sosyal medya devi Twitter'ı platformdan silmeyi reddettiği "yasaklı içerik" nedeniyle bir aydan kısa bir süre içerisinde engelleyeceğini açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’da hızı yavaşlatılan Twitter’ın “yasaklı içerikleri” kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.

Söz konusu sürenin bitiminde Twitter’a yönelik gerekli kararın alınacağını belirten Subbotin, “Rus mevzuatının gereklerini yerine getirmezse, Twitter’ın Rusya’da tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız. Eğer gerekleri yerine getirirlerse, mevcut yaptırımları kaldıracağız.” dedi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ya aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

Rusya, Twitter kısıtlamasını devreye sokuyorRusya, Twitter kısıtlamasını devreye sokuyorDünya

 

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