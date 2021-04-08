Rusya, Türkiye'den aldığı domatesin kotasını artırdı

Türkiye'nin 2015’te Rus savaş uçağını düşürmesi sonrası Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. 1 yıl sonra da Kasım ayında yeniden başlayan domates ticaretinin ardından Rusya, yıldan yıla ithalat oranını yükseltti.

RUSYA, TÜRKİYE'DEN YÜZDE 20 DAHA FAZLA DOMATES İSTİYOR

Son olarak Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatı kotasının yüzde 20 oranında artırılarak, 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 bin ton oldu.

DOMATES KOTASI DOLMAK ÜZEREYDİ

Domates ihracatçıları 4 gün gün önce yaptıkları açıklamada, Rusya'nın 2017 yılında başlattığı ve 50'şer bin ton olarak uyguladığı domates ihracatında, en son açılan 50 bin tonluk kotada 4 bin 458 tonluk kısmın kaldığını, bunun da 15 güne kadar dolacağını belirtmişlerdi.