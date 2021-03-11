Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Katar'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ise "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek."



Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: "Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olacak, farklı kaynaklardan alacağız. Kimse Türkiye'yi bu konuda eleştirmemeli"



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı."



Bir sonraki toplantı Ankara'da yapılacak.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları;

"Amacımız Suriye'de kalıcı çözüm çabalarına katkıda bulunmak. Bu amaçla verimli toplantılar gerçekleştik. Suriye'deki insani durumu ele aldık. Pandemiyle daha da kötüleşti. Çabaların önünde engeller oluştu. 6 buçuk milyondan fazla insan Suriye dışında yaşıyor. Bunların 3.4 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

10 yıldır Suriye'deki durumu suistimal eden terör örgütleri var. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerini de toplantıda ele aldık. Suriye'nin sınır bütünlüğünü desteklediğimizi vurguladık. Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek.

S-400 MESAJI

NATO müttefikleri zamanında Türkiye'ye geçmişte basit silahların bile alınmasında ciddi sıkıntılar çıkardı. Türkiye ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan alabilir. Biz bugün savunma sanayii ihtiyacımızın yüzde 70'ini ülkemizde üretiyoruz, ihtiyaçlarımızı temin etmemiz gerekiyor. Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olacak, farklı kaynaklardan alacağız. Kimse Türkiye'yi bu konuda eleştirmemeli

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapmak konusunda mutabık kaldık. Amacımız Suriye'de kalıcı bir barışın tesis edilmesidir.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.