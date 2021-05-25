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Rusya Suriye'deki Hmeymim Üssü'nü yeniledi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, pisti yenilenen Hmeymim Hava Üssü, artık her türlü Rus savaş uçağını ağırlayabilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, pisti yenilenen Hmeymim Hava Üssü, artık her türlü Rus savaş uçağını tarafından kullanılabilecek.

Sputnik'in haberine göre, Çalışmaların ardından üste bulunan ikinci pist uzatıldı, yüzeyi tamamen yenilendi, yeni ışıklandırma ve telsiz teçhizatı kuruldu.

Kısa süre önce üç Tu-22 uzun menzilli bombardıman uçağı bu piste ilk inişleri gerçekleştirdi.

Uçaklar Suriye’ye eğitim faaliyetleri için geldi, çalışmaların ardından Rusya’ya geri dönecek.

Hmeymim Hava Üssü Lazkiye’nin 25 kilometre uzağında bulunuyor ve 2015 yılından beri burada Rus Hava Kuvvetleri ile Tarafları Uzlaştırma Merkezi birlikleri bulunuyor.

 

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