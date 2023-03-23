Rusya, savaş ilanı sayarız!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya Devlet Başkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) emrine dayanarak başka ülkelerde tutuklanmasının bir savaş nedeni olacağını söyledi.

Medvedev, Almanya Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Putin'in Almanya'ya gelmesi durumunda Berlin'in UCM kararını uygulamak ve Rusya Devlet Başkanı'nı tutuklamak zorunda kalacağı yönündeki sözlerini yorumlarken, "Bunun bir savaş sebebi, bir savaş ilanı olacağının farkında mı? yoksa kötü bir hukuk öğrencisi miydi?"

Medvedev ayrıca, "Bir düşünün böyle bir durumun asla olmayacağı açık ama yine de - olduğunu hayal edelim. Ülkenin görevdeki başkanı, örneğin Almanya'ya gelir ve tutuklanır. Bu ne anlama geliyor? Savaş ilanı. Böyle bir durumda tüm silahlarımız Bundestag'ı, Alman şansölyesinin ofisini vb. hedef alacaktır." açıklamasında bulundu.