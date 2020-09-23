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Rusya: "Kendi uçağımızı vurduk"

Rusya'da dün düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulduğu duyuruldu.

BAŞKA BİR SAVAŞ UÇAĞI TARAFINDAN YANLIŞLIKLA VURULDU

Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni gelişme yaşandı. Rusya'nın resmi haber ajansı Tass'ın haberine göre, düşen Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğunu aktardı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti. Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.

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