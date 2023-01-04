Rusya ile Özbekistan enerji konusunda işbirliğini genişletme kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbek mevkidaşı Shavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İkili özellikle enerji sektörü olmak üzere ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya-Özbekistan ittifak ve stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirme, ticareti artırma ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yeniden teyit ettiler."

Mirziyoyev, 26-27 Aralık tarihlerinde St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri başkanlarının gayrı resmi toplantısında Putin'in misafirperverliğine minnettarlığını dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taşkent ile Moskova arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine ilişkin konuların Mirziyoyev ve Putin tarafından ele alındığı belirtildi.

"Petrol ve gaz sektöründe karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin genişletilmesine özel önem verildi" denilen açıklamada, Mirziyoyev'in gayrı resmi BDT zirvesinin verimli sonuçlarını çok takdir ettiği de ifade edildi.