Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk yönündeki taarruzlarda Ukrayna ordusundan 30’dan fazla asker, Krasno-Limanskiy yönünde 40’tan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Donetsk bölgesinde Bahmut şehri yakınındaki Kleşçeyevka yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını duyuran Konaşenkov, “Donetsk yönünde Güney Askeri Bölgesi’nden muharebe taktik, hava kuvvetleri, füze ve topçu desteği alan gönüllü saldırı timleri (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kleşçeyevka yerleşim birimini kurtardı.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, buradaki operasyonlarda bir gün içerisinde 60’tan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini dile getirdi.

Zaporijya’da ise Lobkoye yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydeden Konaşenkov, “Doğu Askeri Bölgesi birliklerinin başarılı taarruzuyla Zaporijya bölgesindeki Lobkoye yerleşim yeri kurtarıldı.” dedi.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna’da 374 uçak, 202 helikopter, 2 bin 908 insansız hava aracı, 401 hava savunma füze sistemi, 7 bin 583 tank ve zırhlı araç, 985 çok namlulu roketatar, 3 bin 878 obüs ve havan topu, 8 bin 12 özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.