Rusya Devlet Başkanı Putin, COVID-19 nedeniyle kendini izolasyona aldı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Putin, bundan dolayı bu hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ve KGAÖ ile ŞİÖ Devlet Başkanları Ortak Toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, dün Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı.

Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.