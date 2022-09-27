Referanduma katılan Ukraynalılara hapis cezası!

Rusya Ukrayna savaşının yedinci ayında, Moskova yönetiminin kontrolünde olan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya'ya katılması için referandum düzenleyeceklerini duyurdu.

Donetsk ve Luhanks'ta yetkililer, geçtiğimiz Cuma günü referanduma başladı. Referandumun 27 Eylül'e kadar süreceği kaydediliyor.

Reuters'ın haberine göre; Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı, Mikhailo Podolyak, Rusya destekli bağımsızlık referandumuna ülkenin büyük bir bölümünü egemenliği altına almak için yardım eden Ukraynalıların, yargılanacağını söyledi. Vatana ihanet suçlamalarıyla ve en az beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Podolyak, İsviçre gazetesi Blick ile yaptığı röportajda, ''Bir şekilde dahil olmuş herkesin isimleri elimizde'' diye ekledi.

Zinya Elif Şener