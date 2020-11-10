AjansHaber.com.tr Dünya Rusya'dan Azerbaycan'a olumlu yanıt

Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını 'olumlu' karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin "olumlu" bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu hatırlatıldı.

Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölüErmenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölüDünya

Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının "olumlu" karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

 

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