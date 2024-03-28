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Rusya açıkladı! Terör saldırısında acı bilanço

Rusya, başkent Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e yükseldiğini açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

ÖLENLERİN SAYISI 143'E YÜKSELDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, internet sayfasında, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin listesini güncelledi.

Listede, güncellemenin ardından 143 kişi yer aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a çıktığını bildirmişti.

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