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Rusların İstanbul videosu büyük beğeni topladı

Rusya merkezli bir YouTube kanalında yayınlanan İstanbul videosu büyük beğeni topladı. Drone ile çekilen görüntülerde İstanbul'un önemli yerleri yer alıyor.

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan İstanbul videosu görenleri hayran bıraktı. Timelab Pro adlı YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde drone ile çekilmiş görüntüler yer aldı. Drone ile çekilmiş görüntülerde kentin tarihi ve turistik merkezleri görüldü.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan 'İstanbul: kıtaların aşkı' isimli videoda Galata, Sultanahmet, Kapalıçarşı ve Eminönü gibi tarihi merkezlerin yanısıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 4.Levent gibi önemli merkezler yer aldı.

YouTube'da yer alan İstanbul videosu sosyal medyada büyük ilgi çekti.

 

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