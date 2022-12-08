Mobilya ihracatının yarısı Rusya'ya

Rusların yüksek sayıda konut alımı yapması mobilya sektörüne de hareket getirdi. Mobilyada yabancıya yönelik satışların yüzde 50’si Rus müşterilere gerçekleşti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı Rusya pazarında ciddi bir boşluk oluştu ve son yıllarda mobilya sektöründeki bu boşluğu Türkiye doldurdu.

Rusların bahar aylarından itibaren mobilya taleplerinin arttığını kaydeden Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yabancıya yapılan satışların yüzde 50’lik kısmının Ruslara ait olduğunu söyledi.Gürcan, ''Projeksiyon işi yapan, parça başı satış yapan firmalarla birlikte Rusların satın aldığı evlerin yüzde 70’ine girdik diyebiliriz” açıklamalarında bulundu.

Ruslar en çok Antalya’dan alım yaptığını da belirten Gürcan, “Aldıkları mobilyalar zanaatkar değeri yüksek mobilyalar diyebiliriz. Fiyat aralığı doğru bir ifade olmamakla birlikte büyük alımlar yaptıklarını yani bir evin ihtiyacı olan tüm mobilyaları aldıklarını söyleyebiliriz” diye belirtti.

İç pazarda mobilya ilk ihtiyaç değil

İç pazarda mobilyanın ilk ihtiyaç olmaması nedeniyle taleplerin ertelendiğine değinen Gürcan, “Cirolarımız yüksek ancak adetsel bazda satışlarımız daha az. Rusların daralan mobilya pazarına bir hareket kattığını söylemek tam doğru olmaz. Çünkü yerleşen Rusların sayısı ortada. Fakat şu söylenebilir; yabancıya yaptığımız satışlarda etkileri artarken, cirosal bazda sektöre katkı sundular” yorumunu yaptı.

Rusların Türkiye'de konut almalarında artış

Rusların mobilyada artan alımlarına dikkat çeken Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Rusya-Ukrayna savaşının şubat ayında başlamasıyla birlikte Rusların Türkiye’den konut almalarındaki artış da nisan ayında başladı. Konut satış istatistiklerine baktığınız zaman mart ayına kadar 500 bandında seyreden konut satışları, nisan ayıyla birlikte 1100’e çıkıyor ve ekim ayında ise 2000’in üstüne çıktı. Geçen sene Ruslar Türkiye’den en çok konut alan üçüncü milletken, şu an birinci sıraya çıkmış durumdalar. Durum böyle olunca biz de bunun etkilerini yaz aylarına girişte görmeye başladık ve şu anda kışa girerken talepler satışa dönmüş durumda” dedi.

Ruslar Antalya'yı tercih ediyor

Art Design olarak mobilya satışından ziyade mekanların komple değişimini üstlendiklerini aktaran Terzi, “Yurtiçinde yaptığımız işlere baktığınız zaman en çok yabancı millet olarak Ruslardan talep alıyoruz. Şehir olarak da Rusların yoğun yerleşim gösterdiği Antalya bölgesinden talep geliyor. Mevcutta Antalya’da 5 projeyi çalışmaya başladık” dedi.

Rusya’ya ihracat artışı olarak yansıyor

Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Rusya pazarında ciddi bir boşluğun oluştuğu ve son yıllarda katma değerli mobilya ihracı konusunda ciddi bir hareketlilik söz konusu olduğunu dile getiren Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Rusya’nın mobilya ithalatı yaptığı ülkelere baktığımız zaman Türkiye’nin 8. sırada olduğunu görüyoruz. 2020 yılında ihracatımız bu ülkeye yaklaşık 40 milyon dolarken, 2021 yılında 65 milyon dolara çıktı. 2022 yılının ilk altı aylık rakamlarına baktığımızda da geçen yıl aynı dönemde 34,5 milyon dolar, ihracat aynı dönemde 88,1’lik artışla 65 milyon dolara çıktı. Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110’luk bir artış söz konusu. Özellikle üst segment ürünlerde ithal ürünlere olan ilgi önemini korumakta ve bu yüzden ithal ürünlere rağbet artmakta. Dolayısıyla 2021 yılından beri başlayan hareketliliğin bu yıl daha da fazlalaştığını hem gelen talepten hem de talebin satışa dönmesinden görebiliyoruz” dedi.