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Rus savaş uçağından ABD gemisine göz dağı

Rusya'ya ait bir savaş uçağı, Karadeniz'de bulunan güdümlü füze destroyerinin yakınında alçak uçuş yaptı.

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya’dan Karadeniz kıyılarında ABD’yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak’ta, Karadeniz’e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya’nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına “Bastion” kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu.

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