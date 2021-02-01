Rus savaş uçağından ABD gemisine göz dağı

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya’dan Karadeniz kıyılarında ABD’yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak’ta, Karadeniz’e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya’nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına “Bastion” kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu.

"Karadeniz'de ABD & Rusya gerilimi!"



🔹Rus Su-24 savaş uçağı ,Karadeniz'de seyir halinde olan USS Donald Cook Destroyeri'nin yanından alçak uçuş ile geçti. pic.twitter.com/vTE4a0oPOV — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 31, 2021