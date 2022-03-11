AjansHaber.com.tr Gündem Rus Red Wings İstanbul uçuşlarına başlıyor

Rus Red Wings şirketi Moskova-İstanbul uçuşlarına başlayacak

Rus Red Wings havayolu şirketi 15 Mart itibarıyla Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan İstanbul’a uçuşlarını başlatacağını duyurdu.

Rus Red Wings şirketi Moskova-İstanbul uçuşlarına başlayacak

Rus Red Wings havayolu şirketi 15 Mart itibarıyla Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan İstanbul’a uçuşlarını başlatacağını duyurdu. Seferler her gün 100 yolcu kapasiteli SSJ100 uçaklarıyla yapılacak.
Şirketin uçaklarının Rusya'da kayıtlı ve Rus şirketlerce sigortalı olduğu da verilen bilgiler arasında.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Herzog yarın Türkiye'ye gelip Erdoğan'la görüşecek
Dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi
Bir üniversitenin ismi değişiyor
Meteoroloji saat verdi
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma
Benzine gelen zamlar iptal edildi
Tansu Çiller: Koalisyon darbeden beterdir