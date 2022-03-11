Rus Red Wings şirketi Moskova-İstanbul uçuşlarına başlayacak

Rus Red Wings havayolu şirketi 15 Mart itibarıyla Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan İstanbul’a uçuşlarını başlatacağını duyurdu. Seferler her gün 100 yolcu kapasiteli SSJ100 uçaklarıyla yapılacak.

Şirketin uçaklarının Rusya'da kayıtlı ve Rus şirketlerce sigortalı olduğu da verilen bilgiler arasında.