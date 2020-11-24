Rus Navodchik-2 sistemi 'işgal bölgesi'nde

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu raporunda, Ukrayna'da insansız hava araçları için Rus Navodchik-2 sistemine ait yer kontrol istasyonunun tespit edildiği bildirildi.

Bir insansız hava aracından alınan bir fotoğraf ile birlikte, Navodchik-2 sisteminin doğu Ukrayna’da kullanıldığı doğrulandı. Rus yapımı Navodchik-2 sistemi, cepheden 12 km uzaklıktaki Donbass bölgesinde gözlemlendi.

Gelişmiş elektronik harp sistemi olarak tanıtılan Navodchik-2 sistemi bünyesinde, menzilleri 10-100 km arası olan yedi adet İHA bulunuyor. Sistem, İHA’lardan alınan verileri yer kontrol istasyonunda işlemek ve çoklu roket fırlatma sistemleri için hedef koordinatları sağlamak üzere tasarlanmıştır.

AGİT’in raporunda Navodchik-2 sisteminin, Ukrayna'nın doğu ucunda yer alan Lugansk Oblast'ın “Rus işgali altındaki” bölümünde ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığının, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki terörist grupların desteğinin uluslararası barış ve güvenliğin temellerinin açık bir ihlali olduğunu belirtmişlerdi.