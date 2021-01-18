Rus muhalif Navalnıy havaalanında gözaltına alındı

Aleksey Navalnıy'i Berlin'den taşıyan uçak, koşullar nedeniyle son anda Moskova'daki Vnukovo havaalanı yerine Şeremetyevo Havalimanı'na indi. Navalnıy, eşi Yulya Navalnaya ve uçakta beraberinde gelen gazetecilerle havaalanında pasaport kontrolüne girdi.

#SONDAKİKA

Rus muhalefet lideri ve Putin karşıtı Aleksey Navalny, Moskova’daki Sheretmetyevo havalimanında pasaport kontrolü sonrası gözaltına alındı. pic.twitter.com/Z0Zt0INRt0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 17, 2021

Navalnıy, burada polisler tarafından gözaltına alındı. Avukatı Olga Mihailova'nın Navalnıy'in yanında olmasına izin verilmedi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'in, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Navalnıy için ilave tedbir kararı, mahkeme tarafından belirlenecek. Rus muhalif, karara kadar gözaltında tutulacak.

Navalnıy'in zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'in uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'in çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalnıy'in sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de, Navalnıy'in zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül 2020'de, Navalnıy'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'in ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'in Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.