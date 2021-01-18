Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın denetimli serbestlik süresini defalarca ihlali ettiği gerekçesiyle 30 gün hapiste tutuklu kalmasına karar verildi.

Başkent Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Avukat Vladimir Kobzev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunduğunu belirterek, "Navalnıy'nın 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Navalnıy, Moskova'da Simonovskiy Bölgesel Mahkemesinde 29 Ocak'ta yapılması beklenen duruşmada alınacak karara kadar tutuklu kalacak.

Navalnıy, Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremline muhalif 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.