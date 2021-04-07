Rus medyasının bir yalanı daha kısa sürdü
Suriye Haseke kırsalında TSK'ya ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Rus medyası, Suriye Haseke kırsalında TSK'ya ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğunu iddia etmişti.
Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
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