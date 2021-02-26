Rus hava savunma sistemi Türkiye'ye getirildi

Her iki ülke arasında başta her ne kadar anlaşma sağlanamasa da ABD ile Türkiye daha sonra sistemin Ankara'ya getirilerek ortak olarak incelenmesinde karar kıldı. Sistemin Ankara'ya gelene kadar başından birçok olay geçti.

Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı Türk SİHA'larının ve askerinin desteğini arkasına alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, kısa sürede Vatiyye Hava Üssünü ele geçirdi.

Hava bombardımanında Türk SİHA'larına karşı direnç gösteremeyen Rus Pantsir füze sistemleri, uluslararası kamuoyunda karizmasına fena çizdirmişti.

BİR SİSTEM SAĞLAM OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

UMH güçleri, hava üssüne operasyon gerçekleştirdiklerinde, çok sayıda askeri mühimmat ve askeri aracın dışında, bir Pantsir sistemini ele geçirdi.

Pantsir bataryasının ele geçirilmesi, Rusya'nın askeri teknolojisi hakkında önemli istihbarata erişimin de kapısını aralamış oldu.

İşte tam da bu noktadan sonra ABD ile Türkiye arasında tartışma çıktı.

The African Report'un konuya hakim bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre sistem ilk önce; Mohamed Bahroun adında bir komutanın eline geçti ve bu şahıs sistemi Zawiya'ya götürdü. Daha sonra tekrar sistem UMH'nin eline geçti. Ardından Pantsir, Türk askerinin bulunduğu Mitiga Havalimanı'na götürüldü.

İki ülke uzun müzakerelerin ardından, Pantsir'in Ankara'ya getirilmesine karar verdi. Füze bataryası, Türk ve Amerikan mühendisler tarafından başkentte incelendi.

Daha önce ortaya atılan bir başka iddiada ise, Pantsir'in ABD tarafından gizli bir görevle Almanya'daki ABD hava üssüne kaçırıldığını belirtilmişti.