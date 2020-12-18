Rus hackerlar ABD Bakanlıklarına sızdı!

Beyaz Saray, ‘yabancı bir devletin’ Ticaret ve Savunma bakanlıklarına siber saldırıda bulunduğun açıkladı. ABD medyası hacker saldırısının Rus hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin siber saldırıda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır" ifadesini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bahsi geçen saldırı çok ciddi ve Ulusal Güvenlik Konseyi hafta sonu konuya ilişkin acil toplandı.

Washington Post gazetesi ise sızıntının arkasında Rusya hükümetinin finanse ettiği hackerların olduğunu ileri sürdü.

▪️Hackerlar, bakanlıkların ve şirketlerin mail sistemlerine sızdı.

▪️Olayın doğrudan Rus hükümeti tarafından yönetildiği ifade ediliyor.

▪️Rus hackerların sızdığı bilinen kurumlar ve şirketler;

🔹Enerji Bakanlığı

🔹Hazine Bakanlığı

🔹Ticaret Bakanlığı

🔹Savunma Bakanlığı

🔹Dışişleri Bakanlığı

🔹Ulusal Sağlık Enstitüsü

🔹Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi Kurumu

🔹İç Güvenlik Servisi

🔹Microsoft

🔹SolarWinds

▪️Olayla ilgili soruşturma yürüten yetkililer, Rus hackerların birden fazla giriş yöntemi kullandığını ve bu nedenle olayın boyutunun kestirilmesinin zor olduğu ifade ediyor.

▪️İlk olarak SolarWinds'e ait programlar üzerinden şirkete sızan hackerlar, daha sonra Microsoft sistemlerine, oradan ise çok sayıda bakanlığa ve federal kuruma erişim sağladı.

▪️ABD, SolarWinds kullanan hükümet çalışanlarına sistemin kullanımına son verme uyarısı yaptı.

▪️Hackerlar, 9 ay boyunca bakanlıkların ve şirketlerin haberleşme trafiğini takip etti.