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Rus diplomatlar sınır dışı ediliyor

Hollanda hükümeti, "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu. Ayrıca St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun da kapatılacağı açıklandı

Hollanda hükümeti, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve Hollanda'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurdu.

Hükümetin resmi sitesinden yapılan açıklamada, diplomatik görevlilerin karşılıklı gönderilmesiyle ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, istihbarat çalışanlarını diplomatik personel göstererek gizlice Hollanda'ya yerleştirme çabalarını sürdürüyor." ifadesi kullanılarak Rusya'nın, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilen diplomatlarına vize vermediği kaydedildi.

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