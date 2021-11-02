Rus bakıcı 83 yaşındaki kadına kabusu yaşattı: Tuvaletini yapmaması için günlerce aç bırakmış

Kayseri'de salgın nedeniyle yatağa bağlı annelerini ziyaret edemeyen çocukları, anneleri için yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Rus uyruklu bir bakıcı ile anlaştı. Geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a Rus bakıcı kabusu yaşattı.