Rus bakıcı 83 yaşındaki kadına kabusu yaşattı: Tuvaletini yapmaması için günlerce aç bırakmış
Kayseri'de koronaya yakalanan 83 yaşındaki annelerine bakmaları için tuttukları Rus bakıcının dehşet yaşattığı ortaya çıktı. Karantina sonrası annelerini ziyaret eden çocuklar, Rus bakıcının annelerinin ağzına yastık kapatıp dövdüğünü ve tuvalete gitmesin diye aç bıraktığını öğrendi.
Kayseri'de salgın nedeniyle yatağa bağlı annelerini ziyaret edemeyen çocukları, anneleri için yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Rus uyruklu bir bakıcı ile anlaştı. Geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a Rus bakıcı kabusu yaşattı.
KARANTİNA SONRASI AİLE EVE ZİYARET YAPINCA HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI
Bakıcı Maya Karimova, çocukları telefonla görüntülü aradığında "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları verdi. Karantinalarının bitmesinin ardından aile eve yapılan ziyarette şok yaşadı.
KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Annelerinin 15 kilo birden zayıfladığını, hiç konuşamadığını gören torun Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı.
"TEYZEM ALTINI DEĞİŞTİRİNCE MORLUKLARI FARK ETTİ"
Yaşadıklarını Sabah gazetesine anlatan Kübra Kolkıran, "Kamerada anneannemle hiç ilgilenmediğini, sürekli sevgilisi ile konuştuğunu gördük. Teyzem anneannemin altını değiştirince morlukları fark etti.