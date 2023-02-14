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Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu

Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği bildirildi.

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