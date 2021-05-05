Rum lider Nikos Anastasiadis haddini aştı: Sabrımızın bir sınırı var

Anastasiadis, Türkiye’ye ve Osmanlı’ya karşı sarfettiği küstah sözlerin ardından bir kez daha provokasyon girişiminde bulundu. Rum lider, ateşlediği yeni tartışma fitilinin ardından bir kez daha gerilimi tırmandıran tarafın KKTC olduğunu söyleyerek, "Bizim de sabrımızın sınırları var" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin ve KKTC'nin önerdiği iki devletli çözüm önerisini reddeden ve önerinin, BM uluslararası hukukuna aykırı olduğu iddiasını sürdüren Rum lider Nikos Anastasiadis, saldırılarına ara vermiyor. Her fırsatta gerilimi tırmandıran ve uzlaşıdan kaçan tarafın KKTC ve Türkiye olduğunu iddia eden Rum lider, küstah ifadelerde ve suçlamalarda bulunarak uzlaşıdan kaçan tarafın kim olduğunu, her fırsatta gözler önüne seriyor.

SALDIRILARI HIZ KESMİYOR

Son olarak geçtiğimiz gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Osmanlı Devleti'ni hedef alan ve "Bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket edenlerin kibrine şahit olduk" sözleriyle saldırgan ifadeler kullanan Rum lidere yanıt gecikmemişti.

TATAR GEREKN YANITI VERDİ

KKTC Ersin Tatar, Rum liderin hadsiz sözlerine gereken tepkiyi göstermiş ve yanıtında "Bizler, Kıbrıs'ı 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı'nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız. Küstah görmek istiyorsa, aynaya baksın. Katliamdan sabıkalı Anastasiadis, dini bir mesajda bile öfke ve kin kusuyor. 'Vatandaşlarım' diye seslendiği Kıbrıs Türklerini Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor ve hakaret ediyor. Anastasiadis, şunu bil: Kıbrıs Türk halkı sizin azınlığınız ya da vatandaşınız değil, özgür ve egemen KKTC vatandaşıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Anastasiadis'in saldırısının ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapıcı ve gerçekçi bir tutum ile Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının gerekliliğini yineledi. Tatar, Türk tarafını Rumlarla eşit statüde görmeyi reddeden Anastasiadis'in tavrı karşısında Kıbrıslı Türklerin adadaki egemenlikleri ve eşit statülerine bir kez daha vurgu yaptı.

"SABRIMI ZORLAMAYIN" VURGUSU

Uzlaşı ve adalete olan inancını ve kararlılığını her fırsatta yineleyen KKTC'ye olan saldırgan tutumunu sürdüren Anastasiadis ise, basın mensuplarına yine provokatif açıklamalarda bulundu. Vasos Lissaridis Derneği'nde gerçekleştirilen bir toplantı çıkışında Rum medyasına konuşan Anastasiadis, KKTC'nin ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığı iddiasını sürdürdü.

KIBRISLI TÜRKLERİN VARLIĞINI KABUL ETMEDİ

Konuşmasında Kıbrıs Türklerinden sık sık "benim vatandaşlarım" diye söz ederek egemenlik haklarını görmezden gelen Rum lider, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı da hedef aldı. Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarını savunan Tatar'ın bu çıkışına ilişkin, "Sayın Tatar'ı dinlemek beni şaşırttı. Cenevre zirvesinde geliştirdikleri argümanlardan biri de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortakları oldukları yönündeydi. Öte yandan, Kıbrıslı Türklere kendi vatandaşlarım dediğim için onlara hakaret ettiğimi düşündü. Kendisine sormak istediğim bir soru: Kıbrıs kimliğine, Kıbrıs pasaportuna sahip ve Kıbrıslı Avrupa vatandaşları kadar yararlanabilen 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin ayrı varlığını adeta görmezden gelen Rum lider, ateşlediği yeni tartışma fitilinin ardından bir kez daha gerilimi tırmandıran tarafın KKTC olduğunu söyleyerek, "Bizim de sabrımızın sınırları var" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, bu çıkışıyla, her fırsatta uzlaşı ve adalete olan inancını yineleyen KKTC hükümetine karşı gösterdiği saldırgan tutumu bir kez daha kanıtlamış oldu.