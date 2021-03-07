Rum gazetesi: GKRY, Türkiye ile anlaşmadıkça doğal gaz satamaz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, Rum lider Anastasiades’in Türkiye’yi Akdeniz’deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışarak hata yaptığını ve bu hatanın Rum Kesimi’ne pahalıya mâl olduğunu ifade etti.

“ANASTASİADES’İN SİYASETİ BAŞARISIZ OLDU”

Cyprus Mail gazetesi, Anastasiades’in Türkiye’yi denklem dışına iterek GKRY’yi Doğu Akdeniz’de bir enerji aktörü ve merkezi haline getirme planının tamamen başarısız olduğunu ifade etti.

Gazete, Türkiye’nin arzuladığı şekilde bölgede araştırma yapabildiğini ve aynı zamanda Anastasiades’in büyük güven duyduğu müttefiklerinin “Rum Kesimi’nin arkasından iş çevirdiğini” belirtti.

Gazeteye göre GKRY’nin müttefikleri Yunanistan, Mısır ve İsrail, Rum Kesimi’ni göz önünde bulundurmayan anlaşmalar yapıyor ve yeni projelerle ilgili Rum Kesimi’ni denklem dışına itiyor. Yunanistan da dahil olmak üzere GKRY müttefikleri tarafından yapılan tüm planların Rum Kesimi’nin hak iddiaları ile adeta dalga geçtiği dile getirildi.

GKRY için bir diğer sorun ise Türkiye ve Mısır arasında olası bir yakınlaşma ve bu konuya dair son günlerde yapılan açıklamalar olarak gösterildi. Gazete, okuyucularına “Türkiye – Mısır normalleşmesi ve bir deniz anlaşması, GKRY’yi ne hale getirir?” sorusunu yöneltti ve bu durumun Rum Kesimi için tehlikesine dikkat çekti.

Gazete, Anastasiades’in Türkiye’yi denklem dışına iterek ve müttefikler ile yapılan anlaşmalar üzerinden Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından faydalanma fikrini “illüziyon” olarak tanımladı.

Makalede şu ifadelere yer verildi: “Anastasiades, Türkiye’yi suçlayabilir. Ancak sorumlu bir lider, bu olasılıkları hesaba katardı. Türkiye’nin enerji planlarının dışına itilmeyi kabul edip bununla ilgili hiçbir şey yapmayacağına inanacak kadar saf mı gerçekten?”