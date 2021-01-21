Rum Dışişleri Bakanı: “Tek çözüm iki toplumlu ve iki kesimli federasyon”

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Bloomberg’e röportaj verdiğini ve Guterres’in Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık da dahil, Kıbrıs sorununda müdahil olan tüm taraflarla yeniden birleşme müzakerelerinin tekrarlanması perspektifini görüşmek üzere Şubat ayı başlarında toplantı yapmak istediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs’ın çok küçük bir ülke olduğunu ve adanın yeniden birleşmesinin tek yolunun iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu savundu.

Hristodulidis, federasyon çözümünün Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilecek tek çözüm olduğunu da iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın İsrail, Lübnan ve Mısır ile deniz bölgesi belirleme anlaşmaları imzaladığını da kaydeden Hristodulidis, aynı şeyi Türkiye’yle de yapmaya hazır olduklarını ifade etti ve “Türkiye, problemlerini Gambot Diplomasisi ile çözemez” görüşünü öne sürdü.