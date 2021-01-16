Rum basını: Anastasiadis, AB pasaportu karşılığında rüşvet aldı

Güney Kıbrıs'a belli bir miktar yatırım yapanlara Avrupa Birliği pasaportu veriliyor, buna da "altın pasaport" deniliyor.

"Altın pasaport" uygulaması hem Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde hem de Avrupa Birliği'nde eleştirilere neden oldu.

Avrupa Birliği soruşturma açtı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni birliğin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Ancak Rum Kesimi'nin bu uygulamasına ilişkin tartışmalar son bulmadı.

Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia Rum basınında yer aldı.

'Anastasiadis 300 milyon euro rüşvet aldı'

Yunan Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs versiyonunda çıkan habere göre, Anastasiadis, Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan altın pasaportlar karşılığında 300 milyon euro rüşvet aldığını itiraf etti.

Gazete, Anastasiadis'in itirafı alkollü olduğu bir sırada yaptığını öne sürdü. Habere göre, Anastasiadis, bu parayı özel bir uçakla hemen Seyşeller'e gönderdiğini de söyledi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni istifa etti

Haber, Rum kesiminde deprem etkisi yarattı, muhalefet harekete geçti.

Haberde imzası bulunan genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos'a kaynağı soruldu. Paraskos kaynak açıklamayınca kendisinden düzeltme yayınlaması istendi. Ancak o, bu teklifi reddetti. Gazete buna rağmen düzeltme yayınlayınca, Paraskos üç sayfalık zehir zemberek bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

'Altın pasaport ile 5 bin kişiye pasaport verildi'

Daha önce Rum kesiminin yatırım çekmek için sakıncalı kişilere de pasaport verdiği ortaya çıkmıştı.

Rum kesiminin 'altın pasaport' uygulaması dahilinde 5 bin kişiye pasaport verdiği,

bunların da en az üçte birinin sakıncalı kişiler olduğu ifade ediliyor.