RTÜK'ten seçim sonuçları açıklaması!

Şahin, yaptığı açıklamada, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.

Ebubekir Şahin, "YSK'nin bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir." ifadesini kullandı.