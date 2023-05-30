RTÜK'ten seçim gecesi kararı! O kanallar hakkında inceleme başlattı!

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bazı televizyon kanallarında seçim sonuçları dolayısıyla vatandaşın tercihine yönelik olumsuz ifadelerin kullanılması üzerine harekete geçti.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”