RTÜK'ten darbe imalı bildiriye tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, demokrasinin, geçmişte darbeler ve cuntalarla mücadele etmek zorunda kaldığı, aziz milletin bugüne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşılaştığı ama Türk milletinin kendi değerlerine savaş açanlara asla müsaade etmeyerek, demokrasiyi taçlandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Demokrasi yolunda çokça bedel ödeyen ülkemizin anayasal bir kurumu olarak, cunta eskilerinin milli iradeyi hedef alan hukuk dışı bildirisini kınıyoruz. Hiçbir vesayeti asla kabul etmeyen aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de kirli oyunlara fırsat vermeyecektir. Yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin artık istikrarı ve sağlam demokrasisiyle geleceğe güvenle baktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Demokrasimizle yedi düvele korku salan, güvenliğimizin teminatı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize de kasteden antidemokratik hadsizler, halkımızın demokrasi tokadını yemeye mahkumdur. Alçak bildirinin sorumlularının, bağımsız Türk yargısı karşısında hesap vereceğine yürekten inanıyoruz. Üst Kurulumuz demokrasiyi ve millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır. RTÜK cunta meraklılarının ekranlardaki haddini aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının, ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir.​​​​​​​"