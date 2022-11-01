RTÜK üyeliğine, Mete Hacıarifoğlu seçildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

TBMM Genel Kurulu’da bugün, AK Parti kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasının ardından boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. Oylama sonucunda RTÜK üyeliğine AK Parti adaylarından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

Tercih son anda değişti

Boş bulunan üyelik için AK Parti, Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu'nu, İYİ Parti ise Murat İde ve Çiğdem Akdemir’i aday olarak bildirmişti. İlk olarak AK Parti’nin Mumcu için oy kullanacağı yönünde bilgi vardı. Ancak daha sonra, Mumcu’nun eşinin isminin SPK soruşturmasında yer aldığı öğrenilmesi üzerine bu ismin yerine tercih Hacıarifoğlu’na yöneldiği öğrenildi.

Mete Hacıarifoğlu kimdir?

Ağustos 1973’te Karabük’te doğan Hacıarifoğlu, 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı, daha sonra RTÜK’e döndü. Hacıarifoğlu, 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapıyor.

Kontenjan tartışması

AK Parti'li Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve RTÜK üyeliğinden istifa etmişti. O dönem, Meclis’teki sandalye dağılımına göre, boşalan RTÜK üyeliğine AK Parti'li bir ismin seçilmesi gerekiyordu. Ancak İsmail Koncuk’un İYİ Parti’ye katılması ile birlikte RTÜK’teki üye kontenjanı tekrar İYİ Parti’ye geçmişti. Eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin geçen hafta AK Parti’ye katılması ile birlikte, RTÜK üyeliğine yeniden AK Parti'li bir ismin seçileceği bilgisi verilmişti. Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının ardından RTÜK Başkanlığı'nın, TBMM'ye resmi yazı göndererek üyelik seçimi yapılması gerektiğini bildirmesi bekleniyordu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Ekim’de; TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, RTÜK üyeliği tartışmasına ilişkin, “Bu şekilde bir durum daha önce yaşanmamış. Kanun da bunu öngörmemiş... Burada hangi tarihteki husus dikkate alınabilir? Birisi seçimin yapıldığı gün, birisi başlatıldığı tarih, bir de üyelikte boşalmanın olduğu gün. Meclis Başkanı olarak 12 Ekim'de yazmışım yazıyı. Seçimin yapılacağı gün, o saat üye dağılımı değişiyor. Burada dolayısıyla günlük milletvekili değişimiyle yapılabilmesi mümkün değil" demişti. Böylece üst kurul üyeliği kontenjanının AK Parti’ye geçtiği belirtildi.