RTÜK Başkanı Şahin, “Verilen cezaları ranta dönüştürenler var!”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter Space’deki sohbet odasında gazeteciler Erem Şentürk, Emre Efser ve Oğuz Han’ın sorularını cevaplandırdı.

''Çocuklar bizim kırmızı çizgimiz''

RTÜK’ün çalışma prensipleri ile yayınların nasıl denetlendiğini anlatan RTÜK Başkanı Şahin, “Bizim kıstaslarımız var. Örneğin çocuklar bizim kırmızı çizgimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Yayınlarda çocuk istismarı gibi konulara karşı çok hassasız. Tarafsızlık ilkesine göre hareket ediyoruz.” dedi.

RTÜK’ün olası yayın ihlallerini muhataplarıyla diyalog kurarak ortadan kaldırdığını ifade eden Şahin, iyi niyetli yaklaşımlara olumlu karşılık vermeyen yayıncılarınsa istenmeyerek cezalandırıldığını söyledi.

Üst Kurulun önceliğinin yaptırım olmadığının altını çizen Ebubekir Şahin, bazı yayıncıların RTÜK kararları karşısındaki yaklaşımını dikkatle izlediklerini belirtti.

''Yandaş, fondaş, candaş gibi tanımlamalar yok''

Yayıncıları sınıflandırmadıklarını özellikle vurgulayan RTÜK Başkanı, “Üst Kurul için yasaya uyan ya da uymayan yayıncılar vardır, başka tanımlamaları kabul etmiyoruz” diye belirtti.

Şahin'in konuşmasında kullandığı ifadeler şu şekilde, “Bizim yayın kurallarına uyan ve uymayan şeklinde bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yalan haber yapan bir kanala ceza vermememiz mümkün değil. Yangın haberi yapan bir kanalımız başka ülkelerdeki görüntülerle yalan haber yapıyor. Yayınlarımızda bunları yapamazsınız. Medya kuruluşlarını yandaş, fondaş, candaş gibi tanımlamalar ile tasnif etmiyoruz. Bizim için kurallara uyan ve uymayan medya kuruluşları var.''

''Verilen cezayı ranta dönüştürenler var.”

Şahin’in açıklamaları arasında çarpıcı tespitlerde vardı. Şahin, bazı televizyon kanallarının RTÜK’ün verdiği yaptırımları ranta çevirdiğini sözlerine taşıdı.

Ayrıca Şahin, ''Yaptığı yalan yayınlardan dolayı kesilen cezaları ödeyemediği gerekçesiyle belediyelerden bağış talep ederek cezayı ranta dönüştürenler var.” açıklamalarında bulundu.