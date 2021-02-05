Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

🔹200+ km menzil

🔹Birçok ülke satın almak için ilgileniyor

🔹Radara yakalanmadan hedefi imha edebiliyor

🔹Türkiye, dünyada gemisavar füzesi üreten 5 ülke arasına girdi



Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA, TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti! pic.twitter.com/OaF4JDPArq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 4, 2021



Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" test edildi

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.