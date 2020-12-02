Rögar kapağını açıp içeriye maytap atan çocuk havaya uçtu
Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Çin'in Kansu bölgesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.
YÜZÜNDEN YARALANIP HASTANEYE KALDIRILDI
Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.
Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 2, 2020
🔹Oyun oynadığı sırada rögar kapağından içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu. pic.twitter.com/o8mLnu62VQ
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