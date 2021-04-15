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Robot köpek ilk tutuklamasını yaptı

Boston Dynamics'in robot köpeği ilk kez bir insanı tutukladı. ABD'de yaşanan olay, akıllara ünlü bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın 'Metahhead' isimli bölümünü getirdi.

Dans eden, ortalığı toplayan ve ip atlayan fütüristik robotlarıyla milyonlarca internet kullanıcısının ilgisini çeken robotik şirketi Boston Dynamics'in ünlü robotları bir ilki daha gerçekleştirdi.

Şirketin köpeğe benzetilen Spot adlı robotunun ABD'de tutuklama yaptığı belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Netix'in ünlü bilim kurgu dizisi Black Mirror'ı anımsattı.

ROBOTLAR İNSANLARI AVLIYORDU

Modern çağda yaşanacak karanlık olayları ele alan dizinin 'Metahhead' isimli bölümünde robotlar insanları avlıyor ve bambaşka bir dünyanın oluşturulmasına yardımcı oluyordu.

 

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