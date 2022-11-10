Robert F. Kennedy suikastından yaralı kurtulan Paul Schrade, 97 yaşında öldü

Schrade, Haziran 1968'de Los Angeles'ta yapılan suikasttan yaralı kurtulan 5 kişiden biri olarak biliniyor.

Robert F. Kennedy, 1963'te suikastla öldürülen dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşi ve senatördü.

Robert Kennedy suikastından yaralı kurtulan işçi sendikası lideri Paul Schrade, suikast sırasında Kennedy'nin hedef alındığı ve kendisinin başından vurulduğunu belirtmişti.

Cinayetten tutuklanan Sirhan, ifadelerinde sarhoş olduğunu ve suikastı hatırlamadığını söylemişti.

Schrade, ikinci bir tetikçi olduğundan şüphelenmiş ve Sirhan'ın suçsuz olduğuna inanmıştı. Yakınları, Schrade'in suikastı araştırmaya devam ettiğini ve bunun onu hayatta tuttuğunu ifade etmişti.

1969'dan beri davalara katılmayan Schrade, Sirhan'ın 5 yılda bir yapılan şartlı tahliye duruşmasına ilk kez 2016'da iştirak etmişti. Schrade, Sirhan'a onu affettiğini söylemişti.

Schrade, 2021'de gerçekleşen tahliye duruşmasında Sirhan'ın Robert Kennedy'nin suikastçısı olmadığını iddia etmişti. Mahkeme, Sirhan'ın serbest bırakılmasına hükmetse de California valisi, tutukluluğunun devamına karar vermişti.