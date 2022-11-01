Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.